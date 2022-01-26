Киев, 26 января, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины 26 января вручило ноту протеста послу Хорватии на Украине Анице Джамич. Поводом стали заявления президента Хорватии Зорана Милановича о ситуации на Украине.

DDima МИД Украины

МИД Украины сообщил Джамич о том, что заявления президента Милановича об украинском государстве «оскорбляют чувства украинцев и иностранных граждан, которые положили свои жизни для европейского будущего Украины».

«Хорватский президент продемонстрировал пренебрежительное и неблагодарное отношение за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

Также украинская сторона высказала глубокое разочарование по поводу слов хорватского президента о перспективе вступления Украины в НАТО.

Напомним, что ранее Миланович заявил о том, что Хорватия не намерена участвовать в возможном военном конфликте между Украиной и Россией в составе войск НАТО, и что Украине нет места в этом военном блоке.