Нижний Новгород, , 16:09 — REGNUM Около двух тысяч домов в Нижнем Новгороде включили в программу расселения ветхого и аварийного жилья. Об этом стало известно в ходе заседания нижегородской городской думы сегодня, 26 января.

Ветхий дом

По словам и. о. директора департамента строительства и капитального ремонта мэрии столицы Приволжья Марии Павловой, 56 ветхих домов исключили из списка в связи со сносом, и теперь в перечне останется 1 381 такое здание.

«В аварийном жилфонде, напротив, есть дополнения — 73 дома подлежащих сносу и 12 — реконструкции. Общее количество ветхих и аварийных домов в Нижнем Новгороде сокращается — после внесения изменений в программу останется 1 911 таких зданий», — уточнила чиновница.