Варшава, , 16:09 — REGNUM Глава офиса президента Польши Павел Шрот 26 января провел пресс-конференцию, в рамках которой призвал Россию «отвести войска от границ с Украиной и тем самым привести к деэскалации обстановки». Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Мы должны объединиться — власть и оппозиция. И совместными усилиями призвать Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».