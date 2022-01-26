София, , 16:08 — REGNUM Болгарская оппозиционная партия «Возрождение» предложила на рассмотрение Народного собрания (парламента) Болгарии законопроект, предусматривающий закрытие военных баз США на территории этой балканской страны, пишет 26 января софийская газета «24 часа».

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По словам парламентариев, присутствие американских военнослужащих в Болгарии наносит удар по национальной гордости болгар.

«Мы предоставили Пентагону свою территорию, и американцы установили там свои законы: на флагштоках развеваются флаги США, звучит исключительно английская речь, а болгарские военные находятся у американских «партнеров» в роли подмастерьев», — отмечено в документе.

Как заявил председатель «Возрождения» Костадин Костадинов, усиление военного присутствия Пентагона в Болгарии «превращают Софию в вассала Вашингтона».

Костадинов «Мы не получаем за эти базы ни копейки, в то время как на Кубе американцы платят за арендуемую территорию. В указанных районах нет ожидаемого экономического развития. Единственное, что было построено в окрестностях таких баз — публичные дома для американских солдат».

Предполагается, что инициатива «Возрождения» будет рассмотрена на ближайшем заседании комиссии по обороне Народного собрания Болгарии.

Напомним, в настоящее время американские военные базируются на трех болгарских полигонах, включая военный аэродром «Граф Игнатьево». Ранее президент США Джо Байден объявил о намерении усилить присутствие Пентагона в регионе.

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