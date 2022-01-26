Холм, Новгородская область, 26 января, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Мать пропавшей двухлетней девочки в городе Холм Новгородской области была лишена родительских прав на других своих детей. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе СКР.

Пресс-служба СУ СК по Новгородской области Поиски пропавшего ребенка.

Всего у 34-летней матери было восемь детей: двое мальчиков и шесть девочек. Самому старшему ребенку исполнилось 14 лет, а пропавшая девочка была самой маленькой — 1 год и 9 месяцев. Ее, в отличии от братьев и сестер, не изъяли в декабре 2021 года и не поместили в социальное учреждение в связи с ненадлежащими условиями их проживания.

«Семья состояла на учете в органах системы профилактики», — утончили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 25 января в городе Холм пропала девочка 2020 года рождения. Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Мать и ее сожитель задержаны. Во время осмотра дома в печи были обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей, назначена необходимая экспертиза.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России, установить условия жизни и воспитания детей в семье, а также тщательным образом проверить действия (бездействие) органов опеки.