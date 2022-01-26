Челябинск, 26 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Жительницы Челябинска и Магнитогорска отдали мошенникам в общей сложности более 2 млн рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Телефонный мошенник

В одном случае гражданка 1950 года рождения повелась на предложение неизвестного инвестировать деньги для получения прибыли. В результате она потеряла более миллиона рублей, взятых в кредит.

А жительницу Магнитогорска обманули так называемые «представители банка». Они выудили у 51-летней женщины более 1,18 млн рублей.