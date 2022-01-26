Москва, , 16:05 — REGNUM Клиенты GeekBrains подали коллективный иск в суд против образовательной платформы. Об этом 26 января пишет «КоммерсантЪ».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам клиентов сервиса, им не возвращают деньги за онлайн курсы, от прохождения которых они отказались в начале обучения. Савеловский райсуд Москвы принял коллективный иск от 31 человека с общей суммой требований 4,5 млн рублей.

При этом в условиях оферты GeekBrains указано, что 100% оплаченных средств возвращаются клиенту, если он отказался от курса в течение трёх дней с момента покупки, 30% — в течение 14 дней; 15% — в течение 14−30 дней; 0% — более 30 дней. «…в некоторых случаях доступ непосредственно к приобретенному курсу, а не к вводным урокам, GeekBrains предоставляет только по истечении 30 дней с момента покупки. Такие правила нарушают права потребителей», — рассказывают в юридическом сервисе DestraLegal.ru.

ИА REGNUM напоминает, что GeekBrains — российская компания в сфере онлайн-образования, основанная в 2010 году. С 2016 года входит в состав корпорации VK.

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