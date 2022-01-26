Москва, 26 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Клиенты GeekBrains подали коллективный иск в суд против образовательной платформы. Об этом 26 января пишет «КоммерсантЪ».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По словам клиентов сервиса, им не возвращают деньги за онлайн курсы, от прохождения которых они отказались в начале обучения. Савеловский райсуд Москвы принял коллективный иск от 31 человека с общей суммой требований 4,5 млн рублей.

При этом в условиях оферты GeekBrains указано, что 100% оплаченных средств возвращаются клиенту, если он отказался от курса в течение трёх дней с момента покупки, 30% — в течение 14 дней; 15% — в течение 14−30 дней; 0% — более 30 дней. «…в некоторых случаях доступ непосредственно к приобретенному курсу, а не к вводным урокам, GeekBrains предоставляет только по истечении 30 дней с момента покупки. Такие правила нарушают права потребителей», — рассказывают в юридическом сервисе DestraLegal.ru.

ИА REGNUM напоминает, что GeekBrains — российская компания в сфере онлайн-образования, основанная в 2010 году. С 2016 года входит в состав корпорации VK.