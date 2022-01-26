Нижний Новгород, 26 января, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Росгвардия начала оснащать общественный транспорт и машины «скорой помощи» в Нижегородской области системой экстренного вызова вневедомственной охраны. Об этом сообщили в Федеральной службе войск национальной гвардии России.

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Уже заключены контракты на охрану 120 единиц муниципальных автобусов и трамваев, а также 37 автомобилей экстренной медицинской помощи.

В ведомстве отмечают, что тревожные кнопки необходимы для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта и медиков, на которых периодически происходят нападения.

Также стало известно о том, что подразделения Росгвардии совместно с сотрудниками нижегородского муниципального автотранспортного предприятия отработали механизм пресечения противоправных действия в отношении медработников, водителей автобусов и трамваев, кондукторов и граждан.