Белгород, 26 января 2022, 16:04 — REGNUM Первый в 2022 году авиарейс по субсидированному направлению Белгород — Ростов-на-Дону выполнен 26 января, сообщает пресс-служба правительства региона.
Перелёты осуществляет авиакомпания «Азимут», время в пути займёт 1,5 часа. Стоимость билета по специальному тарифу не должна превышать 3 225 рублей в экономклассе. Пока запланированы рейсы один раз в неделю по средам.
Сейчас из международного аэропорта Белгорода открыты субсидированные рейсы по семи направлениям. В 2021 году по спецтарифам перевезено 30,5 тыс. жителей, общий пассажиропоток составил 582 531 человек.