Белгород, 26 января, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Первый в 2022 году авиарейс по субсидированному направлению Белгород — Ростов-на-Дону выполнен 26 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Papas Dos Самолёт авиакомпании «Азимут»

Перелёты осуществляет авиакомпания «Азимут», время в пути займёт 1,5 часа. Стоимость билета по специальному тарифу не должна превышать 3 225 рублей в экономклассе. Пока запланированы рейсы один раз в неделю по средам.

«Расширение географии полётов внутри нашей страны — это поручение губернатора Вячеслава Гладкова. К сожалению, в окончательный вариант программы софинансирования федеральное агентство не включило Сочи, Волгоград и Калининград. Нами подготовлено и направлено в Росавиацию обращение с просьбой рассмотреть возможность дополнения утверждённого перечня маршрутами, ранее подтверждёнными Белгородской областью, и увеличения количества выполняемых рейсов», — сообщил заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров.

Сейчас из международного аэропорта Белгорода открыты субсидированные рейсы по семи направлениям. В 2021 году по спецтарифам перевезено 30,5 тыс. жителей, общий пассажиропоток составил 582 531 человек.