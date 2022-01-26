Париж, , 16:02 — REGNUM Реюньон стал наиболее пострадавшим департаментом Франции с уровнем заболеваемости 5480 человек на 100 000 жителей, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В Реюньон в качестве подкрепления прибывают врачи и специализированные медсестры.

Почти 80% пациентов со штаммом «Дельта» находятся в реанимации, у 93% выявлен штамм коронавируса «Омикрон».

Во французском департаменте объявлен режим чрезвычайной ситуации. Комендантский час действует с 21:00 до 5:00.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно статистическим данным министерства юстиции Франции, в тюрьмах на 1 января находилось 69 448 заключенных, что немного меньше, чем в предыдущем месяце.

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