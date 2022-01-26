Назрань, Ингушетия, , 16:08 — REGNUM В Ингушетии запланировано строительство новой больницы в городе Назрани. Крупный медицинский объект будет включать в себя многопрофильную больницу с поликлиникой, станцией скорой помощи и вертолетной площадкой, сообщили 26 января в пресс-службе минстроя региона.

Василий Верещагин. В госпитале. 1901

Медорганизация будет располагаться на площади почти десять гектаров в районе нового автовокзала. Строительство больницы начнется в 2023 году. Необходимость в новом учреждении здравоохранения обосновала делегация Ингушетии перед сенаторами в рамках Дней Республики Ингушетия в 2021 году.

Совет Федерации определил в проекте своего постановления ряд рекомендаций правительству страны по поддержке региона, в числе которых было и строительство Ингушской республиканской клинической больницы взамен старой, построенной в 1992 году на базе Назрановской районной больницы, которая уже не соответствует современным требованиям здравоохранения.