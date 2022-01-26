Берлин, 26 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. «Вторжение» России на Украину не сойдёт Москве с рук. Если такое произойдёт за этим последует возмездие. Об этом 26 января во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем после переговоров в Берлине заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Stihi.ru Справедливое возмездие

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«Если произойдёт нападение, будет возмездие, и цена [для России] будет очень высокой», — подчеркнул глава Пятой республики, слова которого приводит France 24

В свою очередь Шольц добавил, что Германия и Франция ожидают от России чётких шагов, которые будут способствовать разрядке ситуации.

«Мы все согласны с тем, что военная агрессия вызовет тяжелые последствия», — сказал канцлер ФРГ.

Он также подтвердил, что Москве придётся заплатить «очень высокую цену», если она нарушит территориальную целостность Украины.

Главы государств призвали Россию к деэскалации напряжённости и заверили в «единстве Германии и Франции в этом вопросе».

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«Мы параллельно готовим совместную реакцию и ответ в случае агрессии», — добавил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что вторжение России на Украину, в случае, если она на это решится, будет иметь серьёзные последствия для мира. Американский лидер подчеркнул, что если российский президент Владимир Путин примет такое решение, это станет «самым серьёзным событием из того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны».