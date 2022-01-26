Кострома, 26 января 2022, 16:23 — REGNUM На должность прокурора Костромы назначена уроженка Волгограда Ольга Поливанова. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Ольга Поливанова
Ольга Поливанова

Ольге Поливановой 46 лет. Она окончила Волгоградский государственный университет и с 1999 года работала в органах прокуратуры. Прошла путь от помощника в природоохранной прокуратуре до прокурора отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Волгоградской области. Имеет знаки отличия «За верность закону» и «За безупречную службу».

Нового руководителя представили коллективу. Её предшественник Олег Дурягин, возглавлявший городскую прокуратуру с 2019 года, ушёл на пенсию по выслуге лет.

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