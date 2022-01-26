Кострома, , 16:23 — REGNUM На должность прокурора Костромы назначена уроженка Волгограда Ольга Поливанова. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Ольга Поливанова

Ольге Поливановой 46 лет. Она окончила Волгоградский государственный университет и с 1999 года работала в органах прокуратуры. Прошла путь от помощника в природоохранной прокуратуре до прокурора отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Волгоградской области. Имеет знаки отличия «За верность закону» и «За безупречную службу».

Нового руководителя представили коллективу. Её предшественник Олег Дурягин, возглавлявший городскую прокуратуру с 2019 года, ушёл на пенсию по выслуге лет.

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