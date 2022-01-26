Бухарест, , 16:01 — REGNUM Сообщение о заложенной в здании Апелляционного суда в Бухаресте бомбе, приведшее к эвакуации сотен людей утром 26 января, оказалось ложным. Об этом 26 января сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Полиция Pikio.pl

Согласно официальной информации, после тщательной проверки соответствующих помещений и осмотра прилегающих к корпусу суда улиц, полицейские разрешили служителям Фемиды вернуться на рабочие места. Сообщается о возобновлении работы магазинов и других учреждений, закрытых в связи с инцидентом.

Напомним, за последний месяц в Румынии резко возросло количество ложных сообщений о «заминированных» объектах. За это ранее нетипичное для криминальной практики страны преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

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