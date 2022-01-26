Уфа, 26 января, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в незаконном изготовлении оружия в Башкирии. О этом 26 января сообщает пресс-служба МВД по региону.

Publicdomainpictures.net Пистолет

По версии сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый, работая слесарем на заводе в Уфе, в свободное время переделывал пистолет для стрельбы боевыми патронами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 29-летний подозреваемый был задержан.

В материалах дела указано, что подозреваемый в интернете нашел объявление о продаже бывшего в употреблении сигнального пистолета, который внешне похож на пистолет Макарова, а также необходимых деталей от другого вида легального оружия. Купив вышеназванные предметы, подозреваемый начал изготавливать самодельное оружие.

«Вскоре «конструктор» уже экспериментировал со своей поделкой. К счастью, применить самоделку слесарю не довелось. Оперативники установили мастера и в ходе обыска изъяли пистолет, который теперь стал уликой в уголовном деле по ст. 222 и ст.223 УК РФ о незаконном приобретении и изготовлении оружия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследование дела продолжается.