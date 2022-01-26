Москва, , 15:57 — REGNUM Сегодня, 26 января, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,67%, до 79,16 рубля. Евро прибавляет 0,54%, превышая 89,27 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Здание ФРС США Dan Smith

«Несмотря на то, что российский рынок акций продолжает восстановление второй день подряд, а сырьевые цены находятся в плюсе, рубль снова отступает в направлении недавних минимумов.

Центробанк всё ещё воздерживается от покупок валюты в рамках бюджетного правила, однако это не мешает спекулятнам активно играть против рубля.

Основные причины давления — ожидания сегодняшнего решения ФРС США по монетарной политике, которые с каждым днем становятся всё более мрачными (теперь уже инвесторы опасаются четырех и более повышений ставки и резкой распродажи облигаций с баланса) и сохраняющаяся геополитическая напряженность.

Страны Запада продолжают нагнетать панику в связи с тем, что Россия вот-вот уже, прямо совсем скоро нападет на Украину, Байден уже договорился до возможности личных санкций против президента России Владимира Путина.

Похоже, все эти угрозы воспринимаются на Западе все более серьезно — уже даже представители Германии взмолились сохранить хотя бы энергетический экспорт.

США тем временем заявляют, что проводят активные переговоры с альтернативными поставщиками газа, чтобы помочь Европе продержаться до весны.

В свете этого рубль остается под давлением. Но никакое давление не может продолжаться до бесконечности — возможно, уже в ближайшие дни нас ждет серьезный отскок», — полагает эксперт.

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