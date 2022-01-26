Москва,
26 января 2022, 15:57 — REGNUM Сегодня, 26 января, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,67%, до 79,16 рубля. Евро прибавляет 0,54%, превышая 89,27 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.
«Несмотря на то, что российский рынок акций продолжает восстановление второй день подряд, а сырьевые цены находятся в плюсе, рубль снова отступает в направлении недавних минимумов.
Центробанк всё ещё воздерживается от покупок валюты в рамках бюджетного правила, однако это не мешает спекулятнам активно играть против рубля.
Основные причины давления — ожидания сегодняшнего решения ФРС США по монетарной политике, которые с каждым днем становятся всё более мрачными (теперь уже инвесторы опасаются четырех и более повышений ставки и резкой распродажи облигаций с баланса) и сохраняющаяся геополитическая напряженность.
Страны Запада продолжают нагнетать панику в связи с тем, что Россия вот-вот уже, прямо совсем скоро нападет на Украину, Байден уже договорился до возможности личных санкций против президента России Владимира Путина.
Похоже, все эти угрозы воспринимаются на Западе все более серьезно — уже даже представители Германии взмолились сохранить хотя бы энергетический экспорт.
США тем временем заявляют, что проводят активные переговоры с альтернативными поставщиками газа, чтобы помочь Европе продержаться до весны.
В свете этого рубль остается под давлением. Но никакое давление не может продолжаться до бесконечности — возможно, уже в ближайшие дни нас ждет серьезный отскок», — полагает эксперт.
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