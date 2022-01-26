Москва, 26 января, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Москве электричка сбила женщину на железнодорожной станции «Чертаново», сообщает 26 января агентство «Москва».

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

Пострадавшая погибла. По данному факту проводится проверка. Станция «Чертаново» находится на Павелецком направлении МЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека погибли в результате столкновения автомобиля и электропоезда на 284 км перегоне станций Милославское-Троекурово в Рязанской области.