Минск, , 15:51 — REGNUM «В 2021 году организациями всех форм собственности построено 52,4 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 4 387,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья», — сообщил Национальный статистический комитет Белоруссии.

Строительство жилья Government-nnov.ru

По данным официальной статистики, введено в эксплуатацию 1,78 млн квадратных метров общей площади для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это составило 40,5% от общего объема введенного жилья. При этом 1,34 млн метров построено с использованием господдержки.

«Для многодетных семей введено 929,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья», — отметили в статкомитете.

Белстат проинформировал также, что на селе введено в эксплуатацию 1,26 млн квадратных метров общей площади жилья, что составило 28,7% от общего ввода по республике.

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