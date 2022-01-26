Баку, , 15:52 — REGNUM Коронавирус вскоре должен «ослабеть», после чего пандемия завершится. Такое предположение сделал инфекционист минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов в беседе с журналистами.

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«Верю, что в ближайшем будущем пандемия в стране завершится, — сказал он. — Коронавирус останется частью нашей жизни. Лишь мутировав COVID-19 утратит свою силу».

Ранее Эйвазов сообщил, что в результате распространения штамма коронавируса «Омикрон» в Азербайджане в ковид-госпиталях не стало больше пациентов. Кроме того, учитывая легкость, с которой при новом штамме проходит болезнь, сроки изоляции для носителей SARS-CoV-2 и тех, кто с ними контактировал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 26 января зафиксировали 2468 случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, что является «рекордом» для страны.

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