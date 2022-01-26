Сараево, , 16:53 — REGNUM Реформа избирательного законодательства является ключевой для выхода Боснии и Герцеговины из кризиса. Об этом заявил спецпредставитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер 26 января в Сараево после встречи с представителями обеих палаты парламента БиГ.

Мэттью Палмер Al.usembassy.gov

«Я хотел бы, чтобы цели этого процесса были понятными. Главная цель — обеспечить легальность избирательного процесса. Важно, чтобы каждый голос был услышан, учтен, и чтобы граждане об этом знали», — процитировал портал Klix слова Палмера.

Напомним, что осенью 2021 года администрация США назначила Палмера спецпредставителем США по реформе избирательного законодательства в БиГ. США считают эту реформу чрезвычайно важной для функционирования институтов власти в этой стране и ее продвижения по пути евроатлантической интеграции, отметил Палмер во время визита в Сараево в ноябре прошлого года.