Москва, , 15:50 — REGNUM Совет покупать доллары — не очень хорошая стратегия. Если посмотреть на графики пары рубль/доллар видно, что после каждого резкого падения рубля наблюдается довольно продолжительный период его укрепления, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Доллар

«То есть, купив сегодня доллары на максимумах, вы затем в течение длительного периода не сможете их продать без убытка. То есть, всё это время ваши деньги не будут работать на вас и приносить доход.

Если уж вы, действительно, так сильно опасаетесь падения рубля, логичнее купить активы, которые кроме страхования от валютного риска будут приносить стабильный доход — например, еврооблигации.

В частности, сейчас, на фоне всех этих панических слухов о том, что Россия вторгнется на Украину, с очень хорошим дисконтом можно купить российские евробонды (по украинским, прямо скажем, цены еще привлекательнее, но там кроме военных рисков есть и экономические)», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанку ЦБ России предложили больше внимания уделять сохранению стабильного курсу рубля.

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