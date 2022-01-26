Тюмень, , 15:48 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту драки со смертельным исходом между курсантом Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени А.И. Прошлякова и офицером. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня» со ссылкой на военную прокуратуру тюменского гарнизона.

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Напомним, ранее с СМИ сообщалось, что в Тюмени 22 января 2022 года майор, который является начальником курса командного факультета из Тюменского высшего военно-инженерного училища повздорил с прапорщиком, курсантом четвёртого курса. Младший по званию ударил оппонента кулаком по лицу. Майор получил травму, в результате которой скончался в больнице.

В военной прокуратуре тюменского гарнизона подробностей трагедии не сообщают. Сказано лишь, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Кроме того, проводится также прокурорская проверка исполнения законодательства должностными лицами Тюменского высшего военно-инженерного училища.

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