Казань, 26 января, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Сразу в нескольких населенных пунктах Татарии введен карантин из-за выявленного среди крупного-рогатого скота узелкового дерматита. Соответствующий указ подписал глава РТ Рустам Минниханов.

Крупный рогатый скот

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в связи с неблагополучием по заболеванию заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота на территориях эпизоотических очагов, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны», — говорится в указе.

Очаги заболевания были обнаружены в двух личных подсобных хозяйствах села Верхние Чершилы Сармановского района. Также в угрожаемую зону в пределах 10 км попали деревни Нижние Чершилы, Языково, Дружба, Пробуждение, Мустафино, Юлтиремово, Усаево, Нарат-Асты, Димитарлау, Кук-Тау, поселок Фермы Саукле, села Ляки, Петровский Завод, Чукмарлы, Шигаево, Янурусово, Азалаково, Большое Нуркеево Сармановского района; деревня Кабан-Бастрык, села Зычебаш и Дурт-Мунча Заинского района, в Тукаевсокм районе — деревни Таулык, Яна-Беляк, Куктяк-Мирсаитово, Старое Клянчино, Кзыл-Байрак, Бай-Буляк и село Старый Дрюш.

В зону действующего карантина запрещено ввозить не вакцинированных от узелкового дерматита животных. Вывоз разрешен только на убой. Под запретом выставки и ярмарки, а также любые другие мероприятия, связанные с передвижением животных.

Нодулярный либо узелковый дерматит — это инфекционное заболевание, встречающееся как у крупного рогатого скота, так и других млекопитающих. Причиной развития дерматита у скота является поражение организма специфическим вирусом. Инфекция достаточно заразна, поэтому мгновенно распространяется среди животных. Смертность скота от поражения узелковым дерматитом составляет от 4 до 95%. Данное инфекционное заболевание животных абсолютно безопасно для человека. Пока не было зафиксировано ни одного случая заражения человека от животных. Но контактировать с больными животными рекомендуется только в защитной экипировке.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года в Бурятии произошла вспышка узелкового дерматита сельскохозяйственных животных. Всего в очагах было уничтожено 2280 голов скота.

Читайте также: В Бурятии ликвидировали все очаги узелкового дерматита скота