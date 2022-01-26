Москва, 26 января, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса и последовавший за этим взлет инфляции существенно ускорили вытеснение мелкоформатного ретейла с рынка заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«С одной стороны, за период эпидемических ограничений значительная часть покупок перешла в онлайн-формат.

Ограничения приучили российских граждан пользоваться этим инструментом в повседневном быту постоянно, а не время от времени. В том числе и представителей старших поколений.

С другой стороны, на фоне роста темпов инфляции небольшие магазины с их мелкими объёмами продаж и более затратной логистикой все меньше способны выдержать конкуренцию с крупными сетевыми ретейлерами.

Так что давление идет с двух сторон, и хотя мелкий бизнес довольно консервативен и толерантен к убыткам, постепенно он сдает позиции.

Впрочем, полностью этот сегмент вытеснен не будет, хотя бы потому, что при низком спросе упадет и стоимость аренды торговых площадей.

Просто небольшие магазины будут в большей степени ориентированы на те виды товаров, в которых они могут выиграть у интернет-торговли и крупных сетей.

Например, неплохие перспективы у небольших пекарен, в любое время предлагающих высококачественные свежие хлебобулочные изделия, кондитерских и т.д.», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, число продуктовых магазинов и киосков в России снизилось на 18,87% в 2021 году.

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