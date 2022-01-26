Стокгольм, , 16:05 — REGNUM Конфедерация профсоюзов Швеции выделит рекордные 30 миллионов крон (около З млн евро) на предвыборную кампанию, чтобы поддержать «Социал-демократов». Об этом 26 января написала газета Dagens Nyheter.

Стокгольм. Швеция

В то же время организация инвестирует 20 миллионов на повышения качества образования рабочих по всей стране.

Председатель Конфедерации профсоюзов Швеции Сюзанна Гидеонссон отметила в интервью изданию, что в целом это выплата будет более масштабной, чем историческое вложение в кампанию «Социал-демократов» в 2018 году, которое, как оказалось, способствовало поддержке партии в несколько процентов голосов.

Примечательным фактом является то, что рекордные суммы попадут на счета «Социал-демократов», несмотря на то, что более половины членов Конфедерации профсоюзов Швеции, то есть простых рабочих, симпатизируют другим партиям.

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