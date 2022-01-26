Назрань, Ингушетия, 26 января, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Ингушетии в ночь на 26 января неизвестные обстреляли частный дом в городе Назрани. В ходе инцидента никто не пострадал, пишет ТАСС. По предварительным данным, домовладение принадлежит Ахмеду Сагову — экс-начальнику управления по делам религии при бывшем главе Ингушетии Юнус-Беке Евкурове, ныне возглавляющему культурно-просветительский центр «Барт».

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По данным СМИ, злоумышленники передвигались на автомобиле. В настоящее время ведётся поиск машины и нападавших. Причины обстрела дома именно Саговых не называются.

Отметим, что на официальных сайтах правоохранительных органов данная информация пока не комментируется.