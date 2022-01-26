Ереван, 26 января, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Экс-президент Армении, председатель оппозиционного парламентского блока «Армения» Роберт Кочарян не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента республики. Об этом сообщила депутат его блока Агнесса Хамоян в эфире 5-го канала.

2rd.am Роберт Кочарян

«Поскольку тема была раздута, скажу, что Роберт Кочарян не будет баллотироваться в президенты», — сказала она.

Хамоян обвинила некоторые армянские СМИ в том, что они делали публикации о Кочаряне так, будто его участие в выборах президента не исключено. Она обвинила журналистов в «манипуляции».

Напомним, Саркисян объявил об уходе в отставку 23 января и подал заявление в парламент республики. Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции «Армения» Андраник Теванян заявил, что экс-президент сделал заявление, находясь за границей.