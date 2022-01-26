Стокгольм, , 15:47 — REGNUM Похоже, что не все бизнесмены в Швеции добросовестно отнеслись к получению финансовой поддержки со стороны государства, поскольку в настоящее время Шведское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями ведет сотни дел, связанных с незаконным получением ковид-выплат. Об этом 26 января сообщила радиостанция Ekot.

Стокгольм. Швеция

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По сообщению журналистов, в настоящее время ведется несколько сотен расследований по факту мошенничества при получении коронавирусных субсидий. Порядка 170 открыты по факту нарушения условий при получении выплат для сохранения персонала и 70 — по факту незаконного получения средств от государства, направленных на покрытия выпадающих доходов фирм.

«Нередко в таких случаях предприниматели преувеличивают потерю своего торгового оборота», — заявил в эфире Ekot главный прокурор ведомства Хенрик Фагер.

Отмечается, что надзорному органу попадаются дела, где заявленное снижение доходов на самом деле не имеет ничего общего с пандемией коронавируса.

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