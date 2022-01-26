Москва, 26 января, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на формирование механизмов предоставления мер государственной поддержки агропромышленному комплексу (АПК) в электронном виде, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Предполагается, что система обеспечит информирование юридических и физических лиц о возможных мерах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства; формирование и рассмотрение заявок на предоставление мер государственной поддержки в электронной форме; сбор отчетности, представляемой в рамках реализации мер господдержки; формирование и ведение перечня мер государственной поддержки.

Создание единой базы позволит более широкому кругу сельхозпроизводителей получать достоверную информацию о действующих мерах государственной поддержки, отметила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»). Возможность подавать заявки на такие меры поддержки в электронном виде значительно ускорит процесс и облегчит жизнь производителям, а госорганам позволит оперативно получать отчетность по представляемым мерам поддержки, рассуждает парламентарий.

Законопроект планируется доработать ко второму чтению.

«Что пока вызывает у нас опасения, — далеко не во всех населённых пунктах интернет работает устойчиво, и чтобы не получилось так, что сельхозпроизводитель станет заложником такой ситуации, когда из-за отсутствия устойчивой интернет-связи, он не сможет вовремя подать заявку, например, на получение льготного кредитования в преддверии посевной. Все эти вопросы мы отработаем с Минсельхозом ко второму чтению», — рассказала парламентарий.

Сейчас в АПК также действует система государственного информационного обеспечения, целью которой является формирование государственных информационных ресурсов в сфере сельского хозяйства.