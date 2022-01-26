Стокгольм, , 15:44 — REGNUM В связи с «чрезвычайно высоким распространением инфекции» карантинные ограничения в Швеции продлеваются на две недели. Об этом сообщила министр социальных дел Лена Халленгрен на пресс-конференции 26 января, передает новостной портал Omni.

Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен и генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон проводят пресс-конференцию Government.se

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«Но, если ситуация стабилизируется, а люди будут прививаться, большинство ограничений могут снять уже 9 февраля», — завила министр.

Текущие ограничения заключаются в том, что рестораны, бары и кафе по всей Швеции должны закрываться в 23:00. За каждым столом могут сидеть не более восьми человек, а при проведении более крупных мероприятий существует ограничение по числу участников.

Напомним, что в настоящее время в Швеции ограничены публичные мероприятия, число участников которых превышает 500 человек.