Уфа, 26 января, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Очередная партия бывших в употреблении автобусов прибудет из Москвы в Уфу. Об этом 26 января сообщает пресс-служба администрации Уфы.

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Сообщается, что автобусный автопарк города пополняется «ЛиАЗами» сверхбольшого и большого класса. Они передаются городу на безвозмездной основе для муниципальных пассажирских перевозок.

С декабря 2021 года в город поступили девять автобусов, которые прибыли своим ходом в удовлетворительном техническом состоянии. Сейчас они находятся в Троллейбусном депо №1.

На следующей неделе в Москву планирует выехать бригада для доставки в Уфу еще шести автобусов.

В автобусах намерены провести модернизацию, в том числе обновить салоны, провести технические и регламентные работы. Лишь после этого автотранспортные средства начнут перевозить жителей города.

Сейчас сотрудники департамента транспорта Москвы оформляют документы о передаче автобусов в собственность Башкирии с последующей передачей на баланс Уфы. В настоящее время ведутся переговоры об условиях дальнейшего получения Уфой автобусов из Москвы в более хорошем техническом состоянии.