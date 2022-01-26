Варшава, 26 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох 27 января направится с официальным визитом в столицу Литвы — Вильнюс. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Lrp.lt Литва и Польша

Сообщается, что Солох встретится в Вильнюсе с руководителями спецслужб Литвы, Латвии и Эстонии. Стороны планируют обсудить «региональную стабильность и безопасность в контексте угрозы нападения России на Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».