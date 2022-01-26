Стокгольм, , 15:38 — REGNUM Известный инсайдер Том Хендерсон опубликовал ролик, посвящённый разработке Battlefield 2042. Видео появилось на его личном YouTube-канале 26 января.

Battlefield 2042 Скриншот с YouTube

В ролике инсайдер рассказал, что EA DICE могут отстранить от создания новых частей Battlefield и приглашать разработчиков только для вспомогательной работы. В дальнейшем созданием Battlefield может заняться студия Ripple Effect.

Как отмечает Хендерсон, в ближайшее время судьба EA DICE решится окончательно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студия EA DICE больше не будет заниматься разработкой проектов из серии Star Wars: Battlefront. Все игры по франшизе «Звёздные войны» компания Electronic Arts передала Respawn Entertainment.

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