Бишкек, , 15:38 — REGNUM В 2021 году налоговая служба Киргизии собрала свыше 105,7 млрд сомов (96,4 млрд рублей) налогов и платежей, перевыполнив план на 9,2%. Об этом сообщили в министерстве финансов республики.

Киргизская золотая монета Nbkr.kg

По сравнению с 2020 годом поступление налогов увеличилось на 26,7 млрд сомов (24,3 млрд рублей) или почти на 33,8%.

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Кроме того, киргизские налоговики за ушедший год смогли собрать около 38,4 млрд сомов (35 млрд рублей) страховых взносов, перевыполнив план лишь на 0,5%.

При этом в сравнении с 2020 годом страховых взносов собрано больше почти на 5,2 млрд сомов (4,7 млрд рублей) или на 15,6%.

Также стало известно о том, что в 2021 году в бюджет Киргизии поступили более 34,5 млрд сомов (31,5 млрд рублей) косвенных налогов от импорта — в рамках Евразийского экономического союза.

По сравнению с 2020 годом это больше на 9,3 млрд сомов (8,5 млрд рублей) или на 37,1%.

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