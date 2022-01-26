Минск, 26 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. На 28 января запланировано выступление Александра Лукашенко с посланием к народу и двухпалатному Национальному собранию. Об этом заявила пресс-секретарша президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Площадкой определён Дворец Республики. Конечно, в первую очередь для того, чтобы максимально расширить круг приглашенных, — сообщила Эйсмонт. — Должна отметить, что данный формат появился по просьбе с мест. Инициатива была высказана во время недавних встреч президента с руководством и активом трех областей».

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По неофициальной информации, участие в мероприятии примут назначенные Лукашенко члены Нацсобрания и «актив» — чиновники и силовики, сотрудники государственных СМИ и других госструктур, а также члены финансируемых из госбюджета пропрезидентских организаций. Приглашены представители дипкорпуса.

Центральными темами выступления станут референдум по изменению белорусской конституции (референдум назначен на 27 февраля, окончательный проект не опубликован), союзнические отношения с Россией и происки бывших друзей и партнёров с Запада, итоги «зачистки» Белоруссии от оппозиции и другие внутриполитические темы. Выступление Лукашенко будет транслироваться центральными СМИ постсоветской республики. В трудовых коллективах будет организован просмотр и прослушивание — по телевидению и радио.