Москва, , 15:38 — REGNUM Для немецкой экономики запрет на покупку российского газа и нефти является очень серьезной угрозой, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ведь Германия не только потребляет российский газ, но и перепродает его другим потребителям в регионе. А кроме того, для её промышленности российские нефть и газ являются важным сырьем. Соответственно, пострадает не только энергетика, но и нефтепереработка, химическая промышленность.

С учетом того, что технологические процессы у многих германских нефтепереработчиков выстроены именно для использования «тяжелой» российской нефти, её будет не так-то просто заместить — придется ещё вложиться в переоборудование и переналадку НПЗ.

Кроме того, потребуются дополнительные портовые мощности для перевалки нефти с танкеров и регазификационные терминалы для приема судов с СПГ, которые могли бы заместить сырье, поступающее из России по трубам.

Соответственно, взлетит и стоимость фрахта, то есть в тот самый период, когда мировая экономика восстанавливается после пандемии, немецкие компании окажутся неконкурентоспособны из-за дорогих нефти и газа. Особенно болезненно это для Германии на фоне закрытия АЭС в стране.

Но даже если немцам и другим европейцам удастся отстоять от попадания под санкции российские поставки углеводородов, последствия таких мер всё равно будут для Европы болезненными.

Россия поставляет в Европу не только нефть и газ, но и удобрения, металлы, пиломатериалы, продовольствие, одновременно выступая крупным потребителем европейских товаров.

Угроза санкций неизбежно взвинтит мировые цены на все перечисленные виды сырья. И хотя их можно приобрести в других местах, все это потребует дополнительных расходов на логистику — то, что везут из России по железным и автодорогам, придется везти морем — для этого нужны дополнительные суда и портовые мощности.

А тем временем нужно будет ещё и искать других покупателей на те товары, которые раньше поставлялись в Россию — ведь даже если эти товары не попадут под запреты, например, под предлогом ограничения доступа России к современным технологиям, снижение доходов от экспорта сократит покупательную способность россиян. Да и ездить в Европу российские туристы смогут существенно реже.

А ведь в планах еще и запрет на банковские операции, который также лишит европейцев доходов, а кто-то обсуждает ограничения на поставки предметов роскоши, как минимум, чреватые сокращением продаж «Роллс-Ройсов» и «Майбахов».

Так что в случае реального введения против России «санкций из ада» в ад отправится заодно и европейская экономика», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии настаивает, чтобы потенциальные санкции против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины не затрагивали энергетический сектор РФ.

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