Москва, 26 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Для немецкой экономики запрет на покупку российского газа и нефти является очень серьезной угрозой, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Ведь Германия не только потребляет российский газ, но и перепродает его другим потребителям в регионе. А кроме того, для её промышленности российские нефть и газ являются важным сырьем. Соответственно, пострадает не только энергетика, но и нефтепереработка, химическая промышленность.

С учетом того, что технологические процессы у многих германских нефтепереработчиков выстроены именно для использования «тяжелой» российской нефти, её будет не так-то просто заместить — придется ещё вложиться в переоборудование и переналадку НПЗ.

Кроме того, потребуются дополнительные портовые мощности для перевалки нефти с танкеров и регазификационные терминалы для приема судов с СПГ, которые могли бы заместить сырье, поступающее из России по трубам.

Соответственно, взлетит и стоимость фрахта, то есть в тот самый период, когда мировая экономика восстанавливается после пандемии, немецкие компании окажутся неконкурентоспособны из-за дорогих нефти и газа. Особенно болезненно это для Германии на фоне закрытия АЭС в стране.

Но даже если немцам и другим европейцам удастся отстоять от попадания под санкции российские поставки углеводородов, последствия таких мер всё равно будут для Европы болезненными.

Россия поставляет в Европу не только нефть и газ, но и удобрения, металлы, пиломатериалы, продовольствие, одновременно выступая крупным потребителем европейских товаров.

Угроза санкций неизбежно взвинтит мировые цены на все перечисленные виды сырья. И хотя их можно приобрести в других местах, все это потребует дополнительных расходов на логистику — то, что везут из России по железным и автодорогам, придется везти морем — для этого нужны дополнительные суда и портовые мощности.

А тем временем нужно будет ещё и искать других покупателей на те товары, которые раньше поставлялись в Россию — ведь даже если эти товары не попадут под запреты, например, под предлогом ограничения доступа России к современным технологиям, снижение доходов от экспорта сократит покупательную способность россиян. Да и ездить в Европу российские туристы смогут существенно реже.

А ведь в планах еще и запрет на банковские операции, который также лишит европейцев доходов, а кто-то обсуждает ограничения на поставки предметов роскоши, как минимум, чреватые сокращением продаж «Роллс-Ройсов» и «Майбахов».

Так что в случае реального введения против России «санкций из ада» в ад отправится заодно и европейская экономика», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии настаивает, чтобы потенциальные санкции против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины не затрагивали энергетический сектор РФ.

Читайте также: Германия не хочет введения санкций против энергосектора РФ — Bloomberg