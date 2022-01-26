Бишкек, , 15:37 — REGNUM В столице Киргизии после отключения электричества по всей республике нормализовалась — город получает электроэнергию в необходимом объеме. Об этом сообщили в мэрии города Бишкека сегодня, 26 января.

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В муниципалитете отмечают, что после возобновления энергоснабжения «Бишкекводоканал» запустил все насосы, и теперь столичные водозаборы работают в штатном режиме.

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На Бишкекской ТЭЦ тепловая нагрузка восстановлена, подача отопления в дома горожан возобновлена. Котельные «Бишкектеплоэнерго» тоже работают в штатном режиме, подача тепла и горячей воды восстановлена.

Напомним, утром 25 января в Казахстане, Киргизии и Узбекистане начались проблемы с электроснабжением. По всей энергосистеме Туркестанского региона произошло системное погашение из-за сработки автоматики. Перебои были вызваны аварийным отключением на высоковольтной ЛЭП из-за увеличения напряжения более чем на 100%.

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