Берлин, , 15:36 — REGNUM Власти Германии предоставят Украине 5 тыс. военных касок, передает 26 января агентство DPA со ссылкой на министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт.

Всё, что осталось от завоевателей: немецкие каски. Крым. 1944

Отмечается, что Ламбрехт объявила о таком шаге на заседании комитета Бундестага по обороне.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы страны военного блока НАТО активизировали военную помощь Украине. В эту страну поставляются различные системы вооружения, а также Киеву выделяются средства на закупку вооружений в странах Запада.

Произошло это после того, как первые раунды российско-американских переговоров о стратегической стабильности фактически провалились. В ходе этих переговоров Москва требовала твердых гарантий того, что Украина никогда не вступит в военный блок НАТО.

Позиция Бердина расходится с большинством стран военного блока НАТО. И канцлер Олаф Шольц, и министр обороны Кристина Ламбрехт, и глава германского МИД Анналена Бербок заявляли, что ФРГ не будет поставлять оружие на Украину.