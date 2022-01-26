Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» и от оппозиции почти согласовали текст общей резолюции в «поддержку Украины». Об этом 26 января сообщила журналистам лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе.

Гильотина. Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Она сказала, что за основу была взят текст «Мечты», в который в ходе заседания в парламенте включили ещё ряд пунктов. Документ согласован на «уровне принципов», работа над ним продолжается.

«Принципиально, чтобы в резолюции парламента был отображён вопрос «российской агрессии», вопрос поддержки территориальной целостности Украины», — сказала Самнидзе.

Лидер партии сообщила, что на доработку документа может понадобиться ещё несколько часов.

Напомним, в связи с массой сообщений в западных СМИ о якобы планируемом «нападении» Россию на Украину глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси поддерживает Киев. В оппозиции посчитали это недостаточным и призвали принять совместную резолюцию, в которой расписать, как именно Грузия выражает свою поддержку.

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