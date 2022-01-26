Симферополь, 26 января, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине направили музеи Крыма в Верховный суд Украины. Об этом в сосцсетях сообщил спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Скифское золото Крыма

«Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Напомню, что в конце октября прошлого года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Мы в Крыму относимся к этому решению как к акту международного разбоя против наших музеев, нашего исторического наследия. Будем добиваться справедливости», — написал Константинов.

Спикер добавил, что на объективность европейских судов «особых надежд нет».

"Тем не менее, амстердамским судьям хорошо бы вспомнить о словах Бисмарка насчёт того, как следует вести дело с русскими и что они (то есть мы) всегда придут за своим. У нас есть разные способы восстановления справедливости. Хорошо бы амстердамцам об этом не забывать», — написал спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, коллекция скифского золота из крымских музеев была передана в Амстердам на выставку в 2013 году. В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, свои права на коллекцию заявила Украина. Дело рассматривал суд Амстердама, который в октябре 2021 года вынес решение в пользу Украины.