Брюссель, 26 января, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Суд Евросоюза отменил штраф в размере €1,06 млрд, наложенный Еврокомиссией (ЕК) на американскую компанию Intel за препятствование свободной конкуренции. Решение суда опубликовано 26 января.

(сс) JiahuiH Intel

В 2009 году ЕК оштрафовала Intel за предложение компенсационных скидок производителям компьютеров. Компанию признали виновной в блокировании для другого американского производителя, AMD, доступа на европейский рынок.

Кроме того, Intel обвинили в подкупе продавцов техники, которые отказались продавать компьютеры с процессорами AMD. В Intel не признали решение Еврокомиссии и пытались его оспорить. В 2014 году суд ЕС признал законность штрафа, а теперь пришёл к заключению, что однозначно связать скидки с ситуацией на рынке нельзя.

«Анализ, проведенный Еврокомиссией, является неполным и не позволяет установить в соответствии с требуемым правовым стандартом, что рассматриваемые скидки могли оказывать негативное влияние на конкуренцию», — говорится в документе.

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