Новосибирск, 26 января, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении известного новосибирского бизнесмена Сергея Проничева. Дело рассматривается в Центральном районном суде Новосибирска.

Цитата из к/ф «Побег из Претории». реж Фрэнсис Аннан. 2020. Великобритания, Австралия В суде

«Государственным обвинителем изложено предъявленное подсудимому обвинение, судом определен порядок исследования доказательств», — сообщила сайту VN.ru представитель новосибирского управления Судебного департамента Марианна Данилова.

Следующее заседание пройдёт 22 февраля 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в апреле 2021 года новосибирский журналист Николай Сальников и бизнесмен Сергей Проничев были заключены под стражу. Они подозреваются в «мошенничестве, совершённом организованной группой».

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