Москва, , 15:28 — REGNUM Даже озвученные в Госдуме предполагаемые размеры пособий по безработице не обеспечат нормального функционирования рынка труда, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Причем, в рамках предложений производится ещё большее нарушение баланса между объемом страховых отчислений и налогов, которые платит работник и теми суммами, которые он получает в период, когда остается без работы.

В предложенном варианте, когда минимальный размер устанавливается на уровне 12 тыс. рублей и максимальным на уровне 24 тыс. рублей, больше всего выигрывают те безработные, которые до увольнения получали минимальные зарплаты.

А вот для тех, кто зарабатывал много, и, соответственно, много платил отчислений, ситуация изменяется незначительно — получаемое ими пособие всё равно будет значительно меньше того уровня расходов, при котором они и их семьи привыкли существовать.

Соответственно, высококвалифицированные сотрудники будут вынуждены хвататься за любое предложение от работодателя и в дальнейшем держаться за место под страхом увольнения.

А вот неквалифицированные, чье пособие будет сопоставимо с их зарплатой раньше и существенно выше их отчислений, будут чувствовать себя на пособии вполне комфортно. Такой подход стимулирует социальный паразитизм.

Несомненно, что современный уровень пособий является недостаточным. В частности, он чреват резким падением потребительского спроса при каждом кризисе, связанным с массовыми увольнениями.

Соответственно, он способствует автокатализации любых кризисных процессов в нашей экономике. То есть вслед за волной увольнений сокращаются продажи, что тянет за собой сокращения в компаниях, чья продукция не находит сбыта и новое сокращение спроса.

Но подход к решению этой проблемы должен быть более дифференцированным, не плодить иждивенцев и более справедливо вознаграждать человека за те отчисления, которые он делает в бюджеты», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить пособие по безработице для граждан РФ до 24 тыс. 260 рублей.

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