Йошкар-Ола, , 15:27 — REGNUM По данным на 26 января, в инфекционных стационарах Марий Эл лечение получают 557 пациентов, из них у 328 граждан подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает минздрав республики.

В «красной зоне» Instagram.com/st.georges_hospital

В том числе, у 464 пациентов диагностирована пневмония.

От общего числа больных 470 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 87 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

За сутки в ковид-центры республики было госпитализировано 64 человека, выписаны 59 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 января выздоровели с начала пандемии 28 334 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны семь человек. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 31 216 случаев заражения коронавирусом, из них 216 — за последние сутки.