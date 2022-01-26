Ташкент, 26 января, 2022, 15:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Узбекистане в местах лишения свободы содержится свыше 29 тыс. осужденных. Это 26 января следует из данных, которые впервые обнародовал департамент исполнения наказания МВД республики.

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«В настоящее время в уголовно-исполнительной системе наказания насчитывается более 29 тысяч осужденных, в том числе в исправительных колониях — более 7 тысяч, в других видах исправительных учреждений — около 22 тысяч осужденных», — говорится в сообщении.

При этом такая информация впервые опубликована, согласно постановлению правительства Узбекистана, разрешившего обнародовать сведения о числе заключенных и о расположении и количестве учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов.

Также указывается, что в республике насчитывается 54 пенитенциарных учреждения, включая 18 колоний, 25 колоний-поселений и 11 следственных изоляторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ташкенте и ряде регионах Узбекистана, где произошло массовое аварийное отключение электроэнергии, полностью восстановлено электроснабжение.