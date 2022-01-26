Орск, Оренбургская область, , 15:26 — REGNUM В Оренбургской области местный житель привлечен к уголовной ответственности за хулиганство в поезде и сопротивление полиции. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Суд

Житель Бузулука в январе 2021 года в поезде сообщением Оренбург — Новый Уренгой пьянствовал, мешая отдыху пассажиров и провоцируя конфликты с окружающими. По прибытии на станцию «Орск» в ответ на законные требования сотрудников Орского линейного отдела прекратить противоправные действия и покинуть вагон, хулиган оказал сопротивление и оскорбил одного из полицейских.

Суд признал оренбуржца виновным в хулиганстве, применении насилия в отношении правоохранителя и оскорблении его. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и три месяца в колонии поселении.