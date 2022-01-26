Йошкар-Ола, , 15:24 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 26 января выздоровели с начала пандемии 28 334 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны семь человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в республике за время эпидемии подтвердили 31 216 случаев заражения коронавирусом, из них 216 — за последние сутки. 971 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом, пять летальных случаев среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано в регионе за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл в связи с публикациями в СМИ и социальных сетях о наличии очередей в поликлиниках начали проверку соблюдения законодательства о здравоохранении. Ранее в соцсетях пользователи опубликовали множество фотографий и видеозаписей, как жителям республики приходится выстаивать в огромных очередях, чтобы попасть на прием к терапевту.

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